FT: инвестор Боули из США получил поддержку для покупки активов "Лукойла"

FT: инвестор из США заручился поддержкой для покупки ряда активов "Лукойла" FT: инвестор Боули из США получил поддержку для покупки активов "Лукойла"

Москва23 сен Вести.Американский инвестор Тодд Боули получил одобрение властей США и стран Персидского залива на приобретение зарубежных активов "Лукойла", сообщает издание The Financial Times (FT).

Финансист-миллиардер Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц Персидского залива, связанных с семьей (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа, в борьбе за международные активы "Лукойла" отмечает FT

Боэли уже несколько месяцев предпринимает попытки получить права на приобретение активов российской нефтяной компании.

По сведениям FT, в консорциум Боэли входят представители Агентства по финансированию международного развития США, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян, а также представители катарской династии миллиардеров аль-Хайят.

Сделка еще не получила окончательного одобрения, но предложение Боэли находится в центре внимания подчеркивает FT

Минфин Британии сообщил о продлении лицензии на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла" до 29 октября 2026 года.

Британия выдала лицензию на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла" в ноябре 2025 года. Затем действие лицензии продлили до 13 августа 2026 года.