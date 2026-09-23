Москва23 сенВести.Американский инвестор Тодд Боули получил одобрение властей США и стран Персидского залива на приобретение зарубежных активов "Лукойла", сообщает издание The Financial Times (FT).
Финансист-миллиардер Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц Персидского залива, связанных с семьей (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа, в борьбе за международные активы "Лукойла"отмечает FT
Боэли уже несколько месяцев предпринимает попытки получить права на приобретение активов российской нефтяной компании.
По сведениям FT, в консорциум Боэли входят представители Агентства по финансированию международного развития США, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян, а также представители катарской династии миллиардеров аль-Хайят.
Сделка еще не получила окончательного одобрения, но предложение Боэли находится в центре вниманияподчеркивает FT
Минфин Британии сообщил о продлении лицензии на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла" до 29 октября 2026 года.
Британия выдала лицензию на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла" в ноябре 2025 года. Затем действие лицензии продлили до 13 августа 2026 года.