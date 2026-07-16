Москва16 июл Вести.Венчурный инвестор Константин Соколов назначен председателем нового фонда Tripp+ Enterprise Fund при Госдепартаменте США. Об этом пишет The Guardian.

Фонд с бюджетом более 200 млн долларов будет финансировать проекты в сфере транспорта, энергетики и добычи критически важных минералов в Центральной Азии и на Кавказе.

Госдепартамент подтвердил его назначение говорится в материале

По данным газеты, Соколов ранее не занимал государственных должностей. Также газета пишет, что он был одним из 36 доноров проекта президента США Дональда Трампа и за время его второго президентского срока направил более 12 млн долларов на поддержку республиканских кампаний.