Москва3 ноя Вести.Консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли намерен заполучить зарубежные активы компании "Лукойл", организовав сделку на 22 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что крупный банк уже начал скупать замороженные ценные бумаги "Лукойла" в интересах консорциума. По плану предпринимателей, эти акции будут обменяны на зарубежные активы нефтяной компании, а именно нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции и участки с месторождениями в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Ожидается, что сделка будет заключена в течение нескольких недель, сообщили четыре источника, близких к процессу продажи… В случае завершения сделки, она положит конец процессу продажи, который длился более года и первоначально оценивал портфель активов в 22 миллиарда долларов говорится в тексте публикации

Уточняется, что "Лукойл" не получит прямой выгоды от сделки. Боэли и его консорциум хотят поместить обменянные акции на эскроу-счета, чтобы российская компания не могла ими свободно распоряжаться.

Ранее источники The New York Times сообщали, что США в рамках переговорного процесса с Россией предлагали разморозить часть зарубежных активов РФ и провести сделку по "Лукойлу" в обмен на ряд уступок.