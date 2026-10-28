Москва28 окт Вести.Ситуация вокруг Ирана накаляется, заявила в интервью ИС "Вести" востоковед и политолог Елена Супонина.

Несмотря на выборы в Израиле, результаты которых пока неизвестен, Ирану не удастся выдохнуть, полагает она.

На выборы в Израиле Ирану рассчитывать не приходится. Да и расчет на промежуточные выборы в Америке, по-моему, тоже не гарантирует мирного исхода. Потому что Дональд Трамп в США будет действовать независимо от результатов выборов. Он будет действовать исходя из того, как сложится ситуация в регионе и как Иран будет воспринимать мирные предложения со стороны посредников. Пока оптимизм сменяется резко пессимизмом отмечает политолог

При этом посредники проявляют активность в попытке урегулировать конфликт вокруг Ирана.

Надо отдать должное и России, и другим посредникам, в том числе Катару, Саудовской Аравии вместе с Турцией и Пакистаном. Все делают максимум возможного, в том числе Москва, чтобы удара по Ирану не случилось пояснила Елена Супонина

По ее словам, и в Тегеране, и на встречах в Москве обсуждался вопрос касательно конфликта вокруг Исламской Республики.

На днях забрезжила надежда на предложение, которое Катар привез в Тегеран. Это предложение обсуждалось и в Москве, причем не только с российской стороны на высочайшем уровне, но была также встреча между эмиром Катара и президентом Ирана. Но из Тегерана идут осторожные сообщения, что, пожалуй, не примут они в ближайшее время катарскую посредническую инициативу, а предлагают снова продолжить переговоры добавила востоковед

Трамп злится, а ситуация опять накаляется, заключила Елена Супонина.