Москва20 окт Вести.Целые поколения политиков из Израиля и США сделали себе карьеру на теме недопущения создания Ираном ядерного оружия. Об этом в своей колонке написала журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

Она отметила, что основным лозунгом таких политиков является: если по Ирану не будет нанесен удар, то ядерное оружие появится у Тегерана в течение полугода.

Какой бы год ни стоял на дворе, физики скажут, что время "термояда" (термоядерного синтеза, - Прим. ред.) наступит в течение десятилетия, ну может, двух. И так уже 70 лет. Так же и с бомбой: уже не первое поколение израильских (а теперь еще и американских) политиков делает себе карьеру на лозунге: "Если мы не ударим по иранцам сейчас, ядерное оружие появится у них уже через полгода, не позже" написала Храмцова

Больше о ситуации вокруг конфликта США и Израиля с Ираном из-за обвинений в попытках создать ядерное оружие – в авторской колонке Елизаветы Храмцовой.