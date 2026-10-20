Реакция Ирана на нападение 28 февраля не могла быть беззубой, заявила Храмцова Храмцова: Иран не мог ответить на атаку 28 февраля беззубо

Москва20 окт Вести.Ответом Ирана на агрессию США стала атака по американской базе в Катаре, о которой Пентагон был заранее предупрежден, но позже ответ Тегерана был совсем другим – персидские ракеты полетели во всех направлениях, оставив без авиасообщения целый регион. Об этом в своей колонке написала журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

Последствиями такой атаки стало то, что миллионы пассажиров потеряли уверенность в надежности таких хабов, как Дубай и Доха.

Ответом Ирана на агрессию 2025-го стал весьма странный удар по американской базе в Катаре. О том, что он случится, Пентагон был предупрежден за несколько часов по дипломатическим каналам. Это позволило Тегерану сохранить лицо, а Вашингтону - обойтись без потерь. Но куда важнее другое: тот удар открыл ящик Пандоры. Ведь десятилетиями аравийские монархии оставались неуязвимыми. А вот реакция Тегерана на нападение 28 февраля уже не могла быть беззубой. Ракеты (спасибо, что не ядерные), как в финальной сцене легендарного фильма Кубрика, полетели чуть ли не во всех направлениях, регион остался без авиасообщения, а миллионы пассажиров на много лет разуверились в надежности Дубая и Дохи как хабов указала Храмцова

Она добавила, что осенью к этой эскалации добавилось обострение в конфликте между движением "Ансар Аллах" и Саудовской Аравией.

До кучи в октябре случилось резкое (с разрушительными ударами и жертвами) обострение в многолетней войне йеменских хуситов против международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. И вот осенью 2026-го мы обнаруживаем себя в доселе незнакомой реальности, в которой международный аэропорт Тегерана оказывается безопаснее воздушной гавани Эр-Рияда заключила Храмцова

Подробнее о конфликте США и Израиля с Ираном, а также о его последствиях – в авторской колонке Елизаветы Храмцовой.