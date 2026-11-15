На АЭС "Бушер" рассказали о первой реакции на удары США по Ирану

На АЭС "Бушер" рассказали о реакции сотрудников на удары США по Ирану На АЭС "Бушер" рассказали о первой реакции на удары США по Ирану

Москва15 ноя Вести.Руководитель площадки сооружения АЭС "Бушер-2,3" Бохлуль Мохебби в интервью ИС "Вести" рассказал, как сотрудники станции отреагировали на американские удары по Ирану.

Война, навязанная нашей стране и направленная против нас, — это тяжелое испытание. Разумеется, она оказала огромное влияние на нашу работу, нашу жизнь и наш народ. Хочу подчеркнуть, нам потребовалось менее недели, чтобы прийти в себя. Наши коллеги смогли преодолеть первоначальный шок, вызванный войной, и мы сумели возобновить работу сказал он

Первые удары по провинции Бушер США нанесли в марте. Сначала атаковали военные базы, при этом все ближе подбирались к ядерному объекту.

В Росатоме предостерегали, что прямое попадание по станции вызовет катастрофу регионального масштаба. В результате одной из таких атак снаряд попал в ограждение станции, погиб один из иранских сотрудников Хосейн Резайи; ему было 20 лет.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.