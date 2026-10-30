Эксперт: весь мир извлек урок из ситуации, в которой оказался Иран Политолог Пост: страны мира сделали вывод из конфликта с Ираном

Москва30 окт Вести.Атака на Иран стала показательной для государств мира. Такое мнение журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову высказал доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост.

Он полагает, нападение США и Израиля на Иран подорвало доверие к дипломатическим договоренностям.

Что касается Ирана, то сейчас опасаются, что в Тегеране сделают такой вывод: мол, не нужно нам было подписывать ту сделку в 2015 году. Нужно было создавать ядерное оружие. И если бы оно сейчас у нас было, на нас бы никогда не напали заявил он

По его словам, такого рода конфликты показывают самым разным государствам: если вы хотите безопасности, единственный способ ее гарантировать - обеспечить ее самостоятельно с помощью ядерного оружия.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам. Сейчас Штаты угрожают возобновить военные действия после предварительных выборов в конгресс.