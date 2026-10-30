Москва30 окт Вести.Доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост в беседе с журналистом ИС "Вести" Валентином Богдановым заявил, что, по его мнению, мировая война уже идет. Он отметил, что сейчас два крупных конфликта идут одновременно на разных континентах "с участием великих держав, причем во многом одних и тех же".

Пост отметил, что 2023 год стал рекордным по числу вооруженных конфликтов со времени окончания Второй мировой войны.

Существует множество факторов риска, указывающих на то, что мир созрел для возникновения многочисленных конфликтов. В 2023 году в мире происходило больше конфликтов, именно вооруженных конфликтов, чем в любой другой год со времени окончания Второй мировой войны: Украина, Газа, Судан — это нельзя было назвать мировой войной, но это уже тогда определенно был мир в состоянии войны сообщил Пост

Он обратил внимание, что конфликт на Украине уже превысил по продолжительности Первую мировую войну. Эксперт назвал это беспрецедентным для Европы.

Кроме того, в феврале началась война в Иране. Она, по его словам, не похожа ситуацией на Украине, поскольку там не наземное сопротивление. Но, например, в октябре Иран атаковал в Ормузском проливе больше судов, чем за любой другой период с начала этой войны, отметил Пост.

В общем, теперь я считаю, что мировая война уже идет. Мы имеем две крупные войны, которые идут одновременно на разных континентах с участием великих держав, причем во многом одних и тех же государств. В результате эти войны не просто идут одновременно, они становятся взаимосвязанными резюмировал он

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