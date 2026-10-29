Песков: РФ готова приложить все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе

Россия готова приложить все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе Песков: РФ готова приложить все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе

Москва29 окт Вести.Россия выражает готовность предпринять любые шаги, чтобы не допустить возобновления боевых действий в зоне Персидского залива. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия готова приложить любые усилия, чтобы не допустить военного сценария в регионе Персидского залива сказал он

Также представитель Кремля заверил, что Россия может сыграть посредническую роль между США и Ираном, если будет такой запрос. Также он сказал, что РФ готова принять иранский обогащенный уран, если наличие этих ядерных материалов мешает переговорам сторон.

Песков пояснил, что Иран остается регулярной темой в общении Россия и США, стороны обмениваются мнениями по данному поводу.

Ранее, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.