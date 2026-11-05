Москва5 нояВести.Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Содержание послания не разглашается.
Мохсен Резаи передал послание Верховного лидера господину Путинусообщила IRIB
Путин встретился с Резаи в Кремле 5 ноября. Переговоры проходили в Сенатском дворце. С российской стороны на них присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны России Игорь Костюков.
Ранее Путин и Резаи обсудили по телефону региональные и международные вопросы.