Секретарь СБ Ирана Резаи передал Путину послание от лидера Ирана Хаменеи IRIB: Резаи передал Путину послание от Хаменеи

Москва5 ноя Вести.Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Содержание послания не разглашается.

Мохсен Резаи передал послание Верховного лидера господину Путину сообщила IRIB

Путин встретился с Резаи в Кремле 5 ноября. Переговоры проходили в Сенатском дворце. С российской стороны на них присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны России Игорь Костюков.

Ранее Путин и Резаи обсудили по телефону региональные и международные вопросы.