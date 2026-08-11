Москва11 авгВести.Россия и Иран провели межмидовские консультации по теме преодоления кризиса, спровоцированного американо-израильской агрессией в отношении Тегерана. Об этом сообщили в МИД РФ.
Уточняется, что стороны также провели переговоры по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.
Значительное внимание было уделено перспективам преодоления кризиса, спровоцированного американо-израильской агрессией против Ирана, и урегулирования вокруг ядерной программы ИРИговорится в заявлении МИД
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть потенциал, чтобы при необходимости пойти на масштабную эскалацию в конфликте с Тегераном.