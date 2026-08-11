Москва и Тегеран провели межмидовские консультации по ядерной программе Ирана

РФ и Иран обсудили кризис, спровоцированный США и Израилем Москва и Тегеран провели межмидовские консультации по ядерной программе Ирана

Москва11 авг Вести.Россия и Иран провели межмидовские консультации по теме преодоления кризиса, спровоцированного американо-израильской агрессией в отношении Тегерана. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что стороны также провели переговоры по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.

Значительное внимание было уделено перспективам преодоления кризиса, спровоцированного американо-израильской агрессией против Ирана, и урегулирования вокруг ядерной программы ИРИ говорится в заявлении МИД

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть потенциал, чтобы при необходимости пойти на масштабную эскалацию в конфликте с Тегераном.