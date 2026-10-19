Мишустин рассказал о гуманитарной помощи народу Ирана от России Мишустин: Россия оказала масштабную гумпомощь Ирану, который подвергся агрессии

Москва19 окт Вести.Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану, который подвергся серьезной атаке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи в Таджикистане с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Резой Арефом.

Глава российского правительства напомнил, что Москва осудила вооруженную агрессию против Ирана.

По поручению Владимира Владимировича Путина мы оказали дружественному иранскому народу масштабную гуманитарную помощь, включая поставки лекарств и медицинских изделий сказал Мишустин

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран. По информации МИД РФ, в ходе поездки дипломат обсудит с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в зоне Персидского залива и пути выхода из кризиса.