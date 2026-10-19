Москва19 октВести.Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану, который подвергся серьезной атаке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи в Таджикистане с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Резой Арефом.
Глава российского правительства напомнил, что Москва осудила вооруженную агрессию против Ирана.
По поручению Владимира Владимировича Путина мы оказали дружественному иранскому народу масштабную гуманитарную помощь, включая поставки лекарств и медицинских изделийсказал Мишустин
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран. По информации МИД РФ, в ходе поездки дипломат обсудит с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в зоне Персидского залива и пути выхода из кризиса.