I24News: Катар отсрочил удары США по Ирану на две недели ради дипломатии

Катару удалось отсрочить удары США по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии I24News: Катар отсрочил удары США по Ирану на две недели ради дипломатии

Москва10 ноя Вести.Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал главам МИД стран "Большой семерки" (G7) в Париже о том, что Доха смогла отложить удар США по Ирану "как минимум на две недели" ради продвижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщил израильский телеканал I24News со ссылкой на дипломатические источники.

Катар получил "как минимум две недели" передышки для проведения дипломатических переговоров, направленных на предотвращение удара США по Ирану сказано в публикации

По информации источников, это время будет использовано для того, чтобы способствовать достижению взаимопонимания между Вашингтоном и Тегераном и предотвращению возобновления войны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана с высокой вероятностью могут привести к урегулированию конфликта.

Телеканал Al Arabiya накануне сообщил, что между США и Ираном возобновлены "серьезные переговоры" благодаря совместным усилиям Катара и Пакистана. Стороны, как уточнялось, могут достичь предварительного соглашения о снижении уровня обогащения урана в Исламской Республике.