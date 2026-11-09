Al Arabiya: США разморозят до $9 млрд активов Ирана при подписании сделки

Телеканал Al Arabiya сообщил о деталях возможной сделки США и Ирана Al Arabiya: США разморозят до $9 млрд активов Ирана при подписании сделки

Москва9 ноя Вести.Соединенные Штаты готовы разморозить активы Ирана на сумму от $6 млрд до $9 млрд, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Уточняется, что возобновить "серьезный переговорный процесс" между Штатами и Исламской Республикой удалось благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана.

Предложение предусматривает заморозку Соединенными Штатами иранских активов на сумму от 6 до 9 миллиардов долларов, в случае достижения договоренности говорится в материале

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится в очередной раз начинать войну с Ираном. По словам американского лидера, для этого "нет причин".