Москва19 авгВести.Москва расценивает угрозы Вашингтона против Омана как попытки давления и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
Он подчеркнул, что возвращение мира в Персидский залив важно как для этого региона, для Ирана, для арабских партнеров России, так и для всего мира.
Расцениваем подобные заявления в качестве попытки давления на эти страны, но со своей стороны, конечно же, рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуациисказал Борисенко
Замглавы МИД РФ уточнил, что мир в значительной степени зависит от поставок энергоносителей из этого района.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что власти Омана пошли на чрезмерные уступки в ходе переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом.