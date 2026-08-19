В МИД России назвали попытками давления угрозы США в адрес Омана МИД РФ: Россия расценивает угрозы США против Омана как попытки давления

Москва19 авг Вести.Москва расценивает угрозы Вашингтона против Омана как попытки давления и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Он подчеркнул, что возвращение мира в Персидский залив важно как для этого региона, для Ирана, для арабских партнеров России, так и для всего мира.

Расцениваем подобные заявления в качестве попытки давления на эти страны, но со своей стороны, конечно же, рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации сказал Борисенко

Замглавы МИД РФ уточнил, что мир в значительной степени зависит от поставок энергоносителей из этого района.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что власти Омана пошли на чрезмерные уступки в ходе переговоров с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом.