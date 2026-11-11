Трамп заявил, что США победили Иран на 93% Трамп: США победили Иран на 93%

Москва11 ноя Вести.Соединенные Штаты Америки победили Иран на 93%, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме.

Мы победили. Мы хотим убедиться, что мы одержали полную победу, а не 93% победу сказал Трамп

По данным российского МИД, Вашингтон пока занимает выжидательную позицию в отношении Тегерана и старается избегать масштабной эскалации, несмотря на периодические вспышки напряженности в Ормузском проливе. При этом в Москве не исключают силового сценария в конфликте Ирана и США, если переговорные усилия сорвутся.

Как ранее сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, США возобновят боевые действия против Ирана в случае получения сведений о продолжении деятельности на иранских ядерных объектах.