Москва11 нояВести.Соединенные Штаты Америки победили Иран на 93%, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме.
Мы победили. Мы хотим убедиться, что мы одержали полную победу, а не 93% победусказал Трамп
По данным российского МИД, Вашингтон пока занимает выжидательную позицию в отношении Тегерана и старается избегать масштабной эскалации, несмотря на периодические вспышки напряженности в Ормузском проливе. При этом в Москве не исключают силового сценария в конфликте Ирана и США, если переговорные усилия сорвутся.
Как ранее сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, США возобновят боевые действия против Ирана в случае получения сведений о продолжении деятельности на иранских ядерных объектах.