Хегсет: США не намерены затягивать конфликт с Ираном

Хегсет заявил, что Вашингтон не будет затягивать конфликт с Тегераном Хегсет: США не намерены затягивать конфликт с Ираном

Москва4 окт Вести.Соединенные Штаты не собираются затягивать конфликт с Ираном без соответствующей необходимости. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп понимает, в чем заключается задача.

Он не будет без необходимости продолжать эту операцию… мы завершим ее выполнение, когда нам скажут сказал Хегсет журналистам

Министр также отметил, что США могут поддерживать блокаду Ирана до тех пор, пока это необходимо.

Накануне Трамп заявил, что ему предстоит принять решение, касающееся конфликта с Ираном.