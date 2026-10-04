Москва4 октВести.Соединенные Штаты не собираются затягивать конфликт с Ираном без соответствующей необходимости. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп понимает, в чем заключается задача.
Он не будет без необходимости продолжать эту операцию… мы завершим ее выполнение, когда нам скажутсказал Хегсет журналистам
Министр также отметил, что США могут поддерживать блокаду Ирана до тех пор, пока это необходимо.
Накануне Трамп заявил, что ему предстоит принять решение, касающееся конфликта с Ираном.