Хегсет: США могут продолжать блокаду Ирана до тех пор, пока это необходимо

Хегсет рассказал, как долго США могут поддерживать блокаду Ирана Хегсет: США могут продолжать блокаду Ирана до тех пор, пока это необходимо

Москва4 окт Вести.Соединенные Штаты могут поддерживать блокаду Ирана до тех пор, пока соответствующая потребность сохраняется, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Информацию приводит Clash Report.

По его словам, каждую ночь танкеры проходят через Ормузский пролив "почти на довоенном уровне".

Мы можем удерживать блокаду столько, сколько нам это будет нужно отметил Хегсет

Накануне агентство Tasnim передало, что второй за сутки взрыв произошел на борту танкера, который осуществил попытку войти в акваторию Ормузского пролива. Уточнялось, что экипаж судна предварительно отключил бортовые системы автоматического отслеживания и навигации.