В Ормузском проливе второй раз за сутки взорвался танкер

На нефтяном танкере произошел взрыв при входе в Ормузский пролив В Ормузском проливе второй раз за сутки взорвался танкер

Москва3 окт Вести.На борту нефтяного танкера произошел второй за сутки взрыв при попытке войти в акваторию Ормузского пролива. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

В материале отмечается, что экипаж судна предварительно отключил бортовые системы автоматического отслеживания и навигации, после чего на борту прогремел взрыв.

По данным агентства, танкер нарушил установленный регламент судоходства при прохождении пролива.

Сведений о жертвах и повреждениях судна не приводится.

Ранее сообщалось, что снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе в ночь на 3 октября.