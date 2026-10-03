Москва3 октВести.На борту нефтяного танкера произошел второй за сутки взрыв при попытке войти в акваторию Ормузского пролива. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.
В материале отмечается, что экипаж судна предварительно отключил бортовые системы автоматического отслеживания и навигации, после чего на борту прогремел взрыв.
По данным агентства, танкер нарушил установленный регламент судоходства при прохождении пролива.
Сведений о жертвах и повреждениях судна не приводится.
Ранее сообщалось, что снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе в ночь на 3 октября.