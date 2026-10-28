CENTCOM опроверг заявления Ирана об уходе кораблей США из Ормузского пролива

Командование ВС США заявило, что их корабли все еще остаются в Ормузском проливе CENTCOM опроверг заявления Ирана об уходе кораблей США из Ормузского пролива

Москва28 окт Вести.Американские корабли продолжают находиться в районе Ормузского пролива и выполнять поставленные задачи. Об этом заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Вооруженные силы США, развернутые на Ближнем Востоке, по-прежнему присутствуют в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах и сохраняют бдительность говорится в сообщении ведомства

Ранее США заподозрили Иран в создании подразделения для устранения американцев. Речь идет об элитном подразделении Корпуса стражей исламской революции "Отряд 840", который способен решать подобные задачи.