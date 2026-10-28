Москва28 октВести.Американские корабли продолжают находиться в районе Ормузского пролива и выполнять поставленные задачи. Об этом заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Вооруженные силы США, развернутые на Ближнем Востоке, по-прежнему присутствуют в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах и сохраняют бдительностьговорится в сообщении ведомства
Ранее США заподозрили Иран в создании подразделения для устранения американцев. Речь идет об элитном подразделении Корпуса стражей исламской революции "Отряд 840", который способен решать подобные задачи.