Москва28 окт Вести.Военные США в среду рекомендовали судам держаться на расстоянии от Ормузского пролива и не пользоваться им без лишней необходимости из-за напряженной геополитической ситуации, сообщает агентство Bloomberg.

...Судам, которым не надо проходить здесь (в Ормузском проливе – ред.), советуют оставаться подальше для избежания ненужных задержек в плавании приводится сообщение американского Объединенного морского информационного центра

Тем экипажам, кто решит следовать по проливу, нужно готовиться к дополнительным проверкам и задержкам времени.

В инфоцентре предупредили, что военные США в районе Ормузского пролива могут подниматься на борт судов нейтральных стран для проверки, не нарушают ли они блокаду.

Американские корабли продолжают находиться в районе Ормузского пролива и выполнять поставленные задачи, ранее заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Иран считает незаконным проход через пролив судов, не одобренных иранскими властями.