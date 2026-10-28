Москва28 октВести.Военные США в среду рекомендовали судам держаться на расстоянии от Ормузского пролива и не пользоваться им без лишней необходимости из-за напряженной геополитической ситуации, сообщает агентство Bloomberg.
...Судам, которым не надо проходить здесь (в Ормузском проливе – ред.), советуют оставаться подальше для избежания ненужных задержек в плаванииприводится сообщение американского Объединенного морского информационного центра
Тем экипажам, кто решит следовать по проливу, нужно готовиться к дополнительным проверкам и задержкам времени.
В инфоцентре предупредили, что военные США в районе Ормузского пролива могут подниматься на борт судов нейтральных стран для проверки, не нарушают ли они блокаду.
Американские корабли продолжают находиться в районе Ормузского пролива и выполнять поставленные задачи, ранее заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Иран считает незаконным проход через пролив судов, не одобренных иранскими властями.