В Иране назвали желание США контролировать Ормуз оторванным от реальности

Резаи: желание Вашингтона контролировать Ормузский пролив оторвано от реальности В Иране назвали желание США контролировать Ормуз оторванным от реальности

Москва18 авг Вести.Желание США контролировать Ормузский пролив не соответствует реальной способности Вашингтона осуществить это. Об этом заявил секретарь Совбеза республики Мохсен Резаи.

Он также пригласил заинтересованные стороны принять участие в создании новой системы взаимодействия в регионе.

Разрыв между неспособностью США вновь открыть Ормузский пролив и их желанием взять над ним контроль больше, чем расстояние между Вашингтоном и самим Ормузским проливом сказал Резаи, его слова приводит телеканал Al Mayadeen

Ранее он сообщил, что Иран через посредников передал Соединенным Штатам условия открытия Ормузского пролива.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты контролируют пролив. Глава Белого дома также назвал "отличной" идею провозгласить Ормузский пролив американской территорией.