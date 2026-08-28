Москва28 авг Вести.Блокировка Ормузского пролива проходит по иранскому сценарию, а не по американскому. Корабли Военно-морских сил США опасаются подходить к побережью Ирана ближе, чем на 400 километров, из-за угрозы быть атакованными. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Он уточнил, что Ормузский пролив с позиции Ирана открыт для судоходства, только с капитанов требуется заплатить за свободный проход.

Американцы этого не признают… Но Иран говорит, что это проблема уже не наша, это проблема Америки. Если американские суда – или воздушные, или морские – приблизятся на расстояние 400 километров от иранского побережья, они будут подвержены соответствующим военным воздействиям. Поэтому корабли держатся на дистанции, воздушные силы тоже не принимают участия, и все идет, так сказать, по иранскому сценарию, не по американскому рассказал Матузов

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран и Оман достигли договоренности о разделе двумя странами доходов от судоходства через Ормузский пролив.