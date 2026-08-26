Иран и Оман договорились разделить доходы от судоходства в Ормузском проливе

В КСИР заявили, что Иран и Оман хотят поделить доходы от судоходства через Ормуз Иран и Оман договорились разделить доходы от судоходства в Ормузском проливе

Москва26 авг Вести.В рамках прошедших переговоров между Ираном и Оманом была достигнута договоренность о разделе двумя странами доходов от судоходства через Ормузский пролив. Об этом объявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Официальный представитель подразделения Хосейн Мохабби уточнил, что Ормузский пролив останется закрытым вплоть до принятия условий Тегерана со стороны Вашингтона.

В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности относительно доли каждой из сторон в водах пролива, а также в отношении доли доходов Ирана и Омана пояснил Мохабби

Ранее пресс-служба МИД Ирана анонсировала, что Исламская Республика и Оман договорились о создании в Ормузском проливе временного судоходного коридора. Также страны будут совместно реализовывать проект по разминированию акватории.