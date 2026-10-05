Советник главы КСИР: силы США отошли более чем на тысячу километров

Советник главы КСИР: силы США отошли от Ирана на тысячу километров Советник главы КСИР: силы США отошли более чем на тысячу километров

Москва5 окт Вести.Советник главы иранского Корпуса стражей исламской революции Али Фадави в эфире государственного телевидения сообщил, что американские силы отошли более чем на 1 тысячу километров от границ Ирана.

Американцы бежали и отошли более чем на 1 тысячу километров от наших границ. Это был не их выбор, а результат влияния Исламской Республики и мощи сухопутных войск КСИР сказал он

Фадави отметил, что корабли США впервые отсутствуют в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и северной части Индийского океана. По его словам, уже несколько месяцев пролив находится под контролем Ирана.

США не смогли достичь ни одной из поставленных в ходе войны целей заявил Фадави

По его словам, Тегеран совместно с Маскатом разработал и применяет правила судоходства в Ормузском проливе, несмотря на попытки Вашингтона влиять на ситуацию в регионе.

Как отметил советник главы КСИР, капитанам приходится использовать южную часть Ормузского пролива из-за страховых и финансовых обязательств. Он предупредил, что проходящие по данному маршруту суда могут в любой момент "подвергнуться действиям" со стороны Вооруженных сил Ирана.

Фадави обратил внимание на то, что в настоящее время по альтернативному маршруту за пределами обозначенной Тегераном зоны перевозится лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки, что значительно меньше довоенных объемов.

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили второй американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе.