КСИР сообщил о захвате второго подводного дрона США в Ормузском проливе Иранские военные заявили о перехвате второго подводного беспилотника США

Москва27 сен Вести.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили второй американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении КСИР.

В КСИР отметили, что операция проводилась с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных.

Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США говорится в сообщении

По данным иранской стороны, аппарат использовался американскими военными для разведывательной деятельности в Ормузском проливе.

После перехвата Remus 600 был передан специалистам для извлечения содержащейся в нем информации, дополнили в КСИР.

О захвате первого американского подводного беспилотника иранская сторона сообщала 8 сентября. Тогда на входе в Ормузский пролив был перехвачен аппарат Dive-LD, который с 2025 года поставляется Военно-морским силам США.