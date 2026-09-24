В Ормузском проливе отмечается высокая активность американской авиации В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность ВВС США

Москва24 сен Вести.Высокую активность самолетов ВВС США зафиксировали в Ормузском проливе, сообщил источник РИА Новости.

Это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации сказал он

В ночь на 24 сентября американские самолеты-разведчики заметили над островами Кешм и Хенгам в Персидском заливе, принадлежащими Ирану. А над иранской провинцией Керманшах видели самолеты ВВС США и легкие беспилотники.

Источник добавил, что США перебросили вэтот регион 12 истребителей F-16 с военной базы Spangdahlem в ФРГ.