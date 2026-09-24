Москва24 сенВести.Высокую активность самолетов ВВС США зафиксировали в Ормузском проливе, сообщил источник РИА Новости.
Это может свидетельствовать о возможном обострении ситуациисказал он
В ночь на 24 сентября американские самолеты-разведчики заметили над островами Кешм и Хенгам в Персидском заливе, принадлежащими Ирану. А над иранской провинцией Керманшах видели самолеты ВВС США и легкие беспилотники.
Источник добавил, что США перебросили вэтот регион 12 истребителей F-16 с военной базы Spangdahlem в ФРГ.