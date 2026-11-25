Press TV: два танкера загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе

Два танкера загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе Press TV: два танкера загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе

Москва25 ноя Вести.Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, после чего на судах возникли пожары. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

По данным КСИР, в результате подрыва загорелись машинные отделения обоих судов. В ведомстве назвали танкеры нарушителями.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Судоходство в проливе существенно ограничено с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран намерен сохранять ограничения до выполнения своих требований, в том числе снятия американской блокады и санкций.

Несмотря на проход отдельных судов через пролив, интенсивность судоходства остается значительно ниже доконфликтного уровня.

Ранее КСИР сообщил о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.