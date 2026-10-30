Fars: взрывы прозвучали на юго-востоке Ирана в районе Ормузского пролива

Fars: серия взрывов произошла на юго-востоке Ирана в районе Ормузского пролива Fars: взрывы прозвучали на юго-востоке Ирана в районе Ормузского пролива

Москва30 окт Вести.Взрывы прозвучали на побережье Ирана в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Fars.

Взрывы доносились со стороны моря в районе города Сирик и острова Кешм на юго-востоке Ирана, уточняет агентство.

Жители острова Кешм сообщили, что видели в небе вспышки и слышали громкие звуки взрывов. Возможно, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

По предварительным данным, жители могли слышать предупредительные выстрелы по судам, которые нарушили установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.