Москва10 сен Вести.Взрывы прозвучали вблизи иранского острова Кешм, который является крупнейшим в Ормузском проливе. Об этом сообщил корреспондент агентства IRNA.

Звуки взрывов также слышали в окрестностях городов Минаб и Сирик. В издании запросили информацию у местных властей. Официальные лица пояснили, что звуки взрывов раздавались с моря, а не в результате ударов по наземным целям.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американские военные будут бить по иранским нефтяным танкерам в ответ на действия Исламской Республики.