IRNA: в районе острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв

СМИ сообщили о взрыве в районе острова Кешм в Ормузском проливе IRNA: в районе острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв

Москва6 окт Вести.В Иране слышны звуки взрыва в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство IRNA.

Издание не приводит официальных данных. Инцидент также не комментировали представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Несколько минут назад звуки взрывов прозвучали со стороны моря в районе острова Кешм говорится в сообщении

Ранее американские военные отчитались, что нанесли удары по 13 торговым кораблям с момента возобновления морской блокады Ирана в Ормузском проливе.