Москва6 октВести.В Иране слышны звуки взрыва в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство IRNA.
Издание не приводит официальных данных. Инцидент также не комментировали представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Несколько минут назад звуки взрывов прозвучали со стороны моря в районе острова Кешмговорится в сообщении
Ранее американские военные отчитались, что нанесли удары по 13 торговым кораблям с момента возобновления морской блокады Ирана в Ормузском проливе.