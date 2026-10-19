Москва19 окт Вести.Снятие ограничений на экспорт российского топлива позволит стабилизировать мировые поставки и спрос, а также обеспечит рост выручки отечественных производителей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

Это действительно очень важное событие, так как на протяжении нескольких месяцев происходили ограничения на экспорт российского дизельного топлива и бензина, а также других нефтепродуктов, в частности газа, судового топлива на экспорт. На текущий момент, с учетом конъюнктуры мирового рынка очень важно как раз снятие этих ограничений, которые, с одной стороны, позволят стабилизировать мировые поставки и мировой спрос, внести вклад Российской Федерации в стабилизацию мирового рынка. Ну и, кроме того, использовать текущую конфигурацию ценовую для того, чтобы обеспечить рост выручки российских компаний-производителей топлива заявила Сафонова

9 октября президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили вопрос поставок нефтепродуктов из РФ в США и на мировые рынки. Москва подтвердила, что готова осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки и может довести объем поставок до трех млн тонн в месяц. Администрация США сообщила, что временно выводит из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки. Мера будет действовать до 7 апреля 2027 года.