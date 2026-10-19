Москва19 окт Вести.Снятие ограничений на экспорт российского дизельного топлива позволит восстановить баланс поставок на мировых рынках. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

Президент России Владимир Путин как раз на пленарной сессии Дискуссионного клуба Валдай заявил о том, что Россия обладает достаточными объемами дизельного топлива, но на мировые рынки это топливо не попадет из-за санкций. То есть, тезис состоял в том, что, как только снимутся санкции, соответственно, это дизельное топливо попадет на внешние рынки. И уже 9 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он добился согласия от российского президента Владимира Путина на выпуск дизельного топлива на американский мировой рынок заявила Сафонова

Эксперт отметила, что выпуск США соответствующей лицензии является значимым прорывом для восстановления экспортных поставок российских нефтепродуктов.

Минфин Соединенных Штатов выпустил лицензию, которая разрешает продажу, доставку и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Таким образом Трамп оказал ключевое влияние на снятие ограничений на российское дизельное топливо и обеспечение беспрепятственной логистики, что, по сути, является таким серьезным, значимым прорывом для восстановления экспортных поставок российских нефтепродуктов. Таким образом, ну вот, это тот самый случай, когда заявление Трампа привело к изменению серьезному вообще на мировом рынке дизельного топлива, привело к тому, что появилась возможность Российской Федерации восстановить баланс поставок дизельного топлива на мировые рынки добавила Сафонова

Эксперт также отметила, что совместные действия РФ и США позволят восстановить баланс не только на рынке Соединенных Штатов, но и в других странах-импортерах, которые оказывали значительное санкционное давление на российский топливный рынок.

Ранее Министр энергетики США Крис Райт объяснил, что дизельная сделка с Россией является нестандартным подходом Трампа к урегулированию украинского конфликта.