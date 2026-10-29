Ушаков заявил, что удары ВСУ могут повлиять на настроение России в переговорах

Ушаков: возможные удары ВСУ в праздничные дни могут повлиять на настроение РФ Ушаков заявил, что удары ВСУ могут повлиять на настроение России в переговорах

Москва29 окт Вести.Возможные удары со стороны киевского режима в праздничные дни могут повлиять на настроение российской стороны на переговорах. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Как сообщалось ранее, Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября. Ушаков уточнил, что российская сторона намерена возобновить обсуждение по переговорам после проведения торжеств в честь Дня народного единства.

И от того, как киевский режим будет вести себя в ходе этих дней будет зависеть и настроение РФ в будущих переговорах, заметил Ушаков.

Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение сказал помощник президента

Ранее Ушаков допустил, что в планах возобновления переговоров могут произойти изменения из-за действий украинской стороны.