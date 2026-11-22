Поддубный: киевский режим разрабатывал БЭК при помощи Великобритании Поддубный: ключевые технологии для безэкипажных катеров Киев получил от Лондона

Москва22 ноя Вести.Великобритания помогала Украине разрабатывать ударные безэкипажные катера (БЭК) и передала Киеву ключевые технологии для их производства. Об этом заявил военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, в разработке БЭКов участвовали британские специалисты, а необходимые технологии и комплектующие поступали от европейских стран.

Нам хорошо известно, киевский режим разрабатывал безэкипажные катера ударные вместе со специалистами из Великобритании. То есть ключевые технологии и, собственно, запчасти, из которых эти ударные средства производят, были переданы европейскими странами, европейскими глобалистами киевскому режиму. В этом смысле это определенно новый уровень во взаимодействии разведывательных органов стран Североатлантического альянса сказал Поддубный

Ранее военкор заявил, что удар украинских беспилотников по российскому судну в Финском заливе был бы невозможен без разведывательной инфраструктуры стран НАТО.