Москва24 ноя Вести.Великобритания закупила для Украины тонны поддельного взрывчатого вещества С4 американского производства. Об этом сообщила газета Financial Times, проведя собственное расследование.

Британия закупила тонны поддельной пластичной взрывчатки C4 для Украины у обанкротившегося​​​... бывшего американского полицейского в рамках серии сделок, проведенных ключевым британским подразделением, отвечающим за закупки вооружений для Киева говорится в статье

По данным авторов материала, американский торговец оружием Райан Моррис выиграл для своей компании Tripwire South LLC контракты по продаже британскому Минобороны сотен тонн вещества, которое, согласно его техническим паспортам, представляло собой новый, более мощный тип C4.

На самом деле, как следует из материала, речь шла о более дешевом коммерческом взрывчатом веществе, в составе которого нет основного для C4 компонента. Купленная взрывчатка, как пояснили журналисты, поставлялась для использования на ударных дронах ВСУ.

Такие сделки продолжались на протяжении нескольких лет, следует из данных FT. Они включали в себя контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов. По данным газеты, указанные сделки выявляют серьезные недостатки в ускоренной процедуре закупок вооружений в Британии, поднимая вопросы о том, как оборонное ведомство страны проверяет поставщиков, контролирует поставки вооружения, а также обеспечивает защиту тех, кто с ним работает.

Сам Моррис, а также его компания отвергли обвинения в предоставлении сведений о безопасности, вводящих в заблуждение. Кроме того, они пригрозили FT судебным иском в связи с публикацией результатов расследования.