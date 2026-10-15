СК: при атаках на регионы РФ использовались швейцарские и австралийские БПЛА

ВСУ использовали швейцарские и австралийские дроны при атаках на РФ СК: при атаках на регионы РФ использовались швейцарские и австралийские БПЛА

Москва15 окт Вести.Сотрудники Следственного комитета задокументировали факты применения украинской стороной при атаках на российские регионы бесплотных летательных аппаратов, поставленных странами коллективного запада.

Такое заявление было сделано в ходе совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих, которое провел в Донецке глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Задокументированы факты применения ВФУ БПЛА, поставленных на Украину странами коллективного запада, таких как Lord (Швейцария), БПЛА Sticker (Австралия) говорится в сообщении Следкома

Кроме того, при производстве беспилотников используются комплектующие, поставленные из США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, стран Прибалтики и ряда других государств.

Также в СК отметили, что после террористических атак в Чувашии и Волгограде заочно предъявлено обвинение командиру 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростиславу Карпуше.