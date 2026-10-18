МО: армия РФ поразила судно с товарами для ВСУ и беспилотный катер в Черном море

ВС РФ поразили судно с военными грузами и беспилотный катер ВСУ в Черном море МО: армия РФ поразила судно с товарами для ВСУ и беспилотный катер в Черном море

Москва18 окт Вести.Российские военные поразили в Черном море сухогруз с товарами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также беспилотный катер (БЭК), сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что разведывательными мероприятиями Вооруженных сил РФ в акватории Черного моря у берегов Украины "было обнаружено морское судно типа "сухогруз", использовавшееся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ". Удар по судну нанесли с помощью БПЛА "Герань", после чего сухогруз загорелся.

По данным ведомства, в море также обнаружили безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся на большой скорости в сторону российского побережья.

Точным попаданием оператора барражирующего боеприпаса "Ланцет" БЭК был поврежден и полностью потерял ход. Средствами объективного контроля спустя непродолжительное время наблюдалась его детонация с полным уничтожением говорится в сообщении

Накануне Минобороны РФ сообщало о поражении судна с военным грузами для ВСУ в 40 км от порта Одесса.