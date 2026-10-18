Москва18 октВести.Российские военные поразили в Черном море сухогруз с товарами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также беспилотный катер (БЭК), сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что разведывательными мероприятиями Вооруженных сил РФ в акватории Черного моря у берегов Украины "было обнаружено морское судно типа "сухогруз", использовавшееся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ". Удар по судну нанесли с помощью БПЛА "Герань", после чего сухогруз загорелся.
По данным ведомства, в море также обнаружили безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся на большой скорости в сторону российского побережья.
Точным попаданием оператора барражирующего боеприпаса "Ланцет" БЭК был поврежден и полностью потерял ход. Средствами объективного контроля спустя непродолжительное время наблюдалась его детонация с полным уничтожениемговорится в сообщении
Накануне Минобороны РФ сообщало о поражении судна с военным грузами для ВСУ в 40 км от порта Одесса.