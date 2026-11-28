Замеченные над авиабазой Лейкенхит дроны не удалось найти FT: след дронов у авиабазы Лейкенхит найти не удалось

Москва28 ноя Вести.Британские и американские военные не смогли обнаружить беспилотники, которые 13 ноября заметили над авиабазой Лейкенхит на востоке Англии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, над базой было замечено около шести дронов. Их нейтрализовали с помощью американского противодронного оборудования, однако сами аппараты после этого найти не удалось. Военные США и Великобритании допускают, что беспилотники могли нести оружие, разведывательное оборудование или иной груз.

13 ноября Министерство обороны Великобритании заявило о появлении неопознанных беспилотников над авиабазой Лейкенхит на востоке Англии. По данным Financial Times, на этой базе размещены около семи тысяч американских военнослужащих. Как сообщал Sky News, во время инцидента американским военным приказали укрыться. Пострадавших нет.

В Лондоне не исключают, что к появлению дронов может быть причастен Иран. Очевидцы видели в районе авиабазы около шести беспилотников. Источники газеты допускают связь Тегерана с произошедшим, однако иранская сторона это отрицает.