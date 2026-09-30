Полиция не обнаружила взрывчатки у задержанных у авиабазы Фэрфорд в Британии

В фургонах подозреваемых в подготовке теракта на базе Фэрфорд не нашли бомб Полиция не обнаружила взрывчатки у задержанных у авиабазы Фэрфорд в Британии

Москва30 сен Вести.Британские правоохранители не нашли взрывных устройств в трех фургонах, которые связывают с задержанными по подозрению в подготовке теракта рядом с авиабазой Фэрфорд, где дислоцируются подразделения (ВВС) США.

Об этом со ссылкой на главу британского антитеррористического подразделения Лоуренса Тейлора написала газета The Guardian.

Эти транспортные средства прошли тщательную проверку с привлечением военных специалистов и экспертов-криминалистов. Мы можем подтвердить, что самодельных взрывных устройств обнаружено не было. Однако была изъята партия бензина заявил Тейлор

На бортах фургонов размещен логотип компании, специализирующейся на транспортировке топлива. Перевозчик заявил, что не является владельцем этих автомобилей, говорится в статье.

В связи с этим местные жители предположили, что задержанные по подозрению в подготовке теракта у авиабазы могли быть причастны к хищению топлива, пишет The Guardian.

27 сентября возле базы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах.

Впоследствии выяснилось, что все задержанные - подданные Великобритании, их выпустили под залог.

Президент США Дональд Трамп, комментируя происшествие, сообщил, что Вашингтон проводил расследование в отношении людей, задержанных вблизи Фэрфорда. По его словам, американские и британские власти тесно взаимодействовали в рамках этого дела.

По информации телеканала Sky News, на расположенной в графстве Глостершир базе дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи.

Этот объект появился в 1944 году и считается "предпочтительным передовым аэродромом для размещения бомбардировщиков в Европе" Командования глобальных ударов ВВС США.

Фэрфорд - единственная в Европе база, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Вылетавшие с этого объекта в рамках проводимых США зарубежных операций летчики наносили удары по Югославии (1999) и Ираку (2003).

В марте 2026 года британские власти дали США разрешение использовать базу для операции против Ирана. По заверениям Лондона, находящиеся на Фэрфорд американские самолеты могут применяться исключительно в оборонительных целях.