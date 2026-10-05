Трамп: Иран причастен к инциденту на борту самолета Flydubai Трамп: Иран причастен к попытке захвата самолета Flydubai

Москва5 окт Вести.Иран причастен к инциденту на борту самолета Flydubai, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Да, считаю​​​. Лично я так считаю ответил Трамп на вопрос, читает ли он Иран причастным к инциденту

По мнению Трампа, второй пилот самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, может быть связан с Ираном.

Самолет авиакомпании Flydubai выполнял 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив. По предварительным данным, во время полета второй пилот напал со штатным аварийным молотком на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.

Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации (ЧС) и вскоре совершил срочную посадку в Саудовской Аравии.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Оман и Индия, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США и компания Boeing.

Генпрокуратура ОАЭ признала происшествие попыткой теракта.