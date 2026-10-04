Москва4 окт Вести.Австралийские правоохранительные органы начали расследование в связи с связями страны с Хамамом аль-Хамами - вторым пилотом, обвиняемым в попытке угнать и разбить самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся в Израиль. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

В воскресенье утром австралийская полиция подтвердила, что проводит расследование биографии подозреваемого. Основное внимание сосредоточено на выяснении того, подвергся ли Хамами идеологической накачке во время пребывания в стране.

Хамам аль-Хамами находился в Австралии по студенческой визе, выданной ему в 2014 году. Он учился с 2015 по 2017 год, после чего покинул Австралию говорится в статье

В 2019 году власти в конечном итоге аннулировали его визу, установив, что он больше не обучается в университете и не выполнил условия пребывания.

Расследование его прошлого приобрело еще большее значение после событий 30 сентября. Хамами был арестован сразу после аварийной посадки и в настоящее время допрашивается саудовскими властями. В субботу генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов однозначно заявил, что инцидент представляет собой попытку совершения террористического акта.

Связи Хамами с Австралией и очевидная неспособность предотвратить его авиационную карьеру вызывают серьезные вопросы на международном уровне, особенно после сообщений в американских СМИ о том, что ранее он был отстранен от летной подготовки в Oman Air из-за обоснованных опасений по поводу его экстремистских взглядов, но, тем не менее, позже вернулся в кабину пилота пишет The Jerusalem Post

В опубликованном в воскресенье расследовании газеты Telegraph был проанализированы более чем 2000 сообщений из аккаунта в социальных сетях, напрямую связанного с Хамами, опубликованных в период с ноября 2021 года по август 2022 года.

Его публикации выявили "тенденцию поддержки физического насилия в отношении женщин, гомофобного насилия и сексуального унижения", говорится в публикации.