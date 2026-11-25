Ушаков: приглашение европейцев на переговоры по-прежнему в силе

Ушаков сообщил, что приглашение европейцев к переговорам остается в силе Ушаков: приглашение европейцев на переговоры по-прежнему в силе

Москва25 ноя Вести.Приглашение европейских представителей к переговорам по-прежнему действует, Россия рассчитывает на их реакцию. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков подчеркнул, что российская сторона не получала прямого отказа от переговоров от европейских представителей.

"Приглашение по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе отреагируют", - сказал он.

Ранее 19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители европейских стран могут прибыть в Москву для двусторонних консультаций относительно украинского вопроса.