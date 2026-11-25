Москва25 нояВести.Россия получает сигналы от европейцев по различным каналам связи, в том числе по телефону. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По его словам, Россия не получала отказа от переговоров со стороны европейцев. Потому, подчеркнул он, приглашение Москвы к европейским представителям остается в силе.
Отказа как бы мы не получали. Есть различные публичные заявления, но есть сигналы и по другим линиям, скажем, по телефонной линиизаявил он
Ушаков выразил надежду, что европейские представители вскоре отреагируют на приглашение Москвы насчет переговоров.
Ранее Франция сообщила, что готова принять приглашение в Москву для переговоров, но только при условии полноценного участия Европы в обсуждении украинского урегулирования.