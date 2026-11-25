Ушаков заявил, что РФ получает сигналы от европейцев по телефонным каналам

Ушаков сообщил о сигналах от европейцев по телефонным каналам Ушаков заявил, что РФ получает сигналы от европейцев по телефонным каналам

Москва25 ноя Вести.Россия получает сигналы от европейцев по различным каналам связи, в том числе по телефону. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, Россия не получала отказа от переговоров со стороны европейцев. Потому, подчеркнул он, приглашение Москвы к европейским представителям остается в силе.

Отказа как бы мы не получали. Есть различные публичные заявления, но есть сигналы и по другим линиям, скажем, по телефонной линии заявил он

Ушаков выразил надежду, что европейские представители вскоре отреагируют на приглашение Москвы насчет переговоров.

Ранее Франция сообщила, что готова принять приглашение в Москву для переговоров, но только при условии полноценного участия Европы в обсуждении украинского урегулирования.