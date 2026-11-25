Ушаков сообщил о контактах с европейцами после встречи Путина и Трампа

Ушаков сообщил об общении с европейцами после встречи Путина и Трампа Ушаков сообщил о контактах с европейцами после встречи Путина и Трампа

Москва25 ноя Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" сообщил о контактах с европейцами после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне.

С европейцами тоже было общение сказал он

Ушаков добавил, что обсуждались многие вопросы, в том числе нюансы украинского урегулирования.

Как заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не видит смысла в переговорах по Украине с участием Европы, если европейские страны заранее исходят из того, что архитектуру безопасности в Европе должны определять только НАТО и ЕС, а интересы России не должны быть учтены.