Ушаков рассказал, какие вопросы обсуждались во время разговора с европейцами

Ушаков раскрыл подробности разговора с европейцами Ушаков рассказал, какие вопросы обсуждались во время разговора с европейцами

Москва25 ноя Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" раскрыл подробности разговора с европейскими представителями.

Ушаков сообщил о контактах с европейцами после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне.

Многие вопросы обсуждались, в том числе те или иные нюансы украинского регулирования отметил он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена сначала разобраться, какую роль Европа собирается играть в переговорах по архитектуре безопасности.