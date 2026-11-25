Москва25 нояВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" раскрыл подробности разговора с европейскими представителями.
Ушаков сообщил о контактах с европейцами после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне.
Многие вопросы обсуждались, в том числе те или иные нюансы украинского регулированияотметил он
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена сначала разобраться, какую роль Европа собирается играть в переговорах по архитектуре безопасности.