Ушаков: Россия не получала от европейцев отказа от переговоров в Москве

Ушаков: РФ не получала официального отказа европейцев от переговоров Ушаков: Россия не получала от европейцев отказа от переговоров в Москве

Москва25 ноя Вести.Россия не получала со стороны европейских представителей отказа от приезда в Москву на переговоры. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В частности, уточнил он, были различные публичные заявления из Европы на этот счет.

Но как такового отказа мы не получали. Есть различные публичные заявления. И есть сигналы по другим линиям, скажем так, по телефонной линии сказал Ушаков

Помощник президента отметил, что приглашение к Европе остается в силе.

Как заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не видит смысла в переговорах по Украине с участием Европы, если европейские страны заранее исходят из того, что архитектуру безопасности в Европе должны определять только НАТО и ЕС, а интересы России не должны быть учтены.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия открыта к контактам с Европой, но идущие переговоры о возможном визите европейцев в Москву пока малорезультативны.