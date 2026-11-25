Москва25 нояВести.Договоренностей о встрече с европейскими чиновниками в Москве нет. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября сообщил, что Россия ведет рабочие контакты с представителями стран Европы по поводу их возможного визита в Москву.
Пока нет договоренностей о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорахсказал Ушаков
10-11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по украинскому конфликту.