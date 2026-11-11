Ушаков заявил, что европейцы работали с Украиной и США в кулуарах в Абу-Даби

Ушаков: европейцы работали с Украиной и США в кулуарах в Абу-Даби Ушаков заявил, что европейцы работали с Украиной и США в кулуарах в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Европейцы в Абу-Даби работали в кулуарах с украинцами и американцами. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналистам.

Сотрудники прессы задали ему вопрос о присутствии представителей Европы в столице ОАЭ на фоне трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Европейцы работали в кулуарах, работали с украинцами и с американцами сказал Ушаков

Трехсторонние переговоры России, Украины и Соединенных Штатов проходили в Абу-Даби 10-11 ноября.