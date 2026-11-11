Москва11 нояВести.Европейцы в Абу-Даби работали в кулуарах с украинцами и американцами. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналистам.
Сотрудники прессы задали ему вопрос о присутствии представителей Европы в столице ОАЭ на фоне трехсторонних переговоров России, Украины и США.
Европейцы работали в кулуарах, работали с украинцами и с американцамисказал Ушаков
Трехсторонние переговоры России, Украины и Соединенных Штатов проходили в Абу-Даби 10-11 ноября.